Her şey çok güzel. Taraftar beni çok iyi karşıladı. Antrenmanlarda harika bir ortam var. Orada da sıcak bir karşılama oldu. Bu formayı giydiğim için gurur duyuyorum. Her oynadığım maçta elimden geleni vereceğim. Bu maç önemli bir üç puan kazandık. Bundan sonra da amacımız kazanmak olacak.” şeklinde konuştu.
Teknik Direktör Okan Buruk ile iletişiminin iyi olduğunu dile getiren Köhn, “Okan Hoca maçtan önce bana ne yapmam gerektiğini anlattı ve gerekli direktifleri verdi. Sakin ve sabırlı olmamı söyledi. Sahada da kendimi verebildim ve karşılığında güzel bir oyun çıkardım
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