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Berkan'dan Açıklama
Öncelikle Taçsız Kral Metin Oktay’ın bugün doğum günü. Onu saygıyla anıyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Erken gelen gol sonrasında maçı biraz daha yönettik pozisyonlara da girdik, üçü de atabilirdik. Neticede burada kazanmak önemliydi. Samsun zor deplasman. Çok mutluyuz, evimize üç puanla dönüyoruz. Nerede görev gelirse Galatasaray için her şeyi vermeye hazırız. Tek hedefimiz şampiyonluk. Bu yolda nerede görev gelirse herkes hazır.”
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