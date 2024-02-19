Okan Hocadan Açıklama

Bu maç çok kritik bir maçtı. Liderliği geri almak için iyi bir başlangıca ihtiyacımız vardı. Özellikle rakibimizin uzun zamandır seyircili maç oynamaması ve maça golle başlamamız bütün oyunu bize doğru yöneltti. Hemen ardından ikinci golü bulduk. Rakibimiz burada psikolojik olarak daha aşağıya gitti ve biz yükseldik. Bence oyuna anlayışımızı top bizdeyken ve rakipteyken devam ettirdik. Baskılarımız, topa, sahip olmamız, oyun kurmamızla ilk yarıyı çok iyi geçirdik.”
“İkinci yarıda da girdiğimiz pozisyonlar vardı. Rakibimizin de girdiği pozisyonlar oldu. Ankaragücü iyi bir takım. Maça iki golle başlayınca rakibimizin oyununu kırmış olduk. Maçın genelinde üstün olan taraftık. Günün sonunda en önemlisi üç puan ve buradan sakatlıksız ayrılmamız.”
“ZEMİN BEKLEDİĞİMİZDEN İYİYDİ”
“Zemin beklediğimizden çok iyiydi. 10 gün içersinde yapılan bakım sonrasında oyuncuların herhangi bir zorluk yaşamadığını gördük. Bu anlamda teşekkür etmek istiyorum. 10 gün önce ile arasında çok büyük bir fark oldu.”
“Maç öncesi herkesin kafasında soru işareti olabilir. Üç gün aranın ardından maça yorgun çıkabilirdik sorusu vardı. Bunun tam tersini oynadığımız maçlardan bir tanesi oldu. İlk yarı enerji olarak çok yüksektik. Hem taktiksel hem de oyun olarak iyi işler yaparak hak ettiğimiz bir galibiyet aldık.”
“KÖHN TAKIMA ÇABUK ALIŞTI”
“Oyuncular değişse de oyun anlayışımız değişmiyor. İlk yarıda attığımız ikinci golde Davinson’un gol atma nedeni doğru yerde doğru baskı yapması. Önde oynaması. Stoperlerimizin öne çıkarak ribauntları toplaması önemliydi. Bunun hediyesini de gol atarak aldı. Oyun içinde de Berkan’ın, Kerem’in stoperlerlerle baskıları… Önde Icardi ve Mertens’in pozisyonları da çok önemli. Her şeyi başlatan onlar. Yine onlardan başlayan baskılarımız oldu. Derrick Köhn de ilk maçı olmasına rağmen rahat oynadı. Onun çevresinde oynayan Kerem Demirbay ve Kerem Aktürkoğlu ile bence çok uyumlulardı. İlk maçına rağmen çok özgüvenli oynadı. İyi bir oyuncu ve iyi bir karakter. Takıma çabuk ısındı. Çok sosyal ve arkadaşlarıyla çabuk iletişim kurdu. Bu maçtaki iyi performansının diğer bir sebebi de takıma çabuk alışması.”
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