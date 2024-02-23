Okan Hocadan Açıklamalar

Topa ilk yarıda sahip olan taraftık. Gereksiz top kayıpları yaptık. İlk yarıda bu kayıplar sonrasında geçişte rakibe ilk golü verdik. Dört golün üçünü top kayıpları sonrasında yedik. Rakibimizin geçiş oyununu beklediğini biliyorduk. İlk yarı daha iyi olduğumuz bölümdü. 1-0 sonrası beraberliği yakaladık. Kaleye yakın aksiyonlarımız vardı. Topa sahip olma yüzdemiz yüksekti ama maç boyunca en büyük sıkıntımız top kayıplarıydı. Galatasaray’ın seviyesine yakışmayan çok fazla top kaybı yaptık. Ortada baskı yokken bile yaptığımız top kayıpları vardı. Bunlar oyun içinde ikinci yarı özellikle rakibin üstümüze daha fazla gelmesini sağladı. Değişikliklerle oyunu dengelemek ve öndeki baskımızı devam ettirmek istedik."
"KENDİ SEVİYEMİZİN ÇOK ALTINDA OYNADIK"
"Oyuna girerken rakibi nasıl karşılayacağımızı oyuncularımıza söylemiştik. Oyuna giren oyuncularımız, diğer arkadaşlarına bunu tam olarak aktarmayınca ben de kenardan müdahale etmek istedim. Zaman zaman sıkıntı yaşadığımız yerler oldu. İki maçta en büyük sıkıntımız 10 kişi kalmaktı. Özellikle 70. dakikada… Ardından bir gol yedik. İlk maçta da bu maçta da bunu yaşadık. Rakibi daha çok maçın içine soktuk. Daha güçlü olmasını sağladık. Ardından yine bir top kaybı sonrası üçüncü golü yedik. Maçın sonunda da hücuma hamleler yapmak istedik. Önde iki forvete döndük. Burada topu biraz daha fazla ceza sahasına indirmemiz gerekirdi. Kanatlardan girdiğimiz aksiyonları doğru şekilde yapamadık. Günün sonunda kaybettik. Maçın genelinde kendi seviyemizin çok altında oynadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Onlar da çok mücadele ettiler ve hak ettikleri bir galibiyet aldılar."
"Sacha Boey transferin son günlerinde aramızdan ayrıldı. Bu, beklediğimiz bir şey değildi. Böyle bir şey oluştu ve bu, kulüp açısından çok mantıklıydı. Kulübün kazandığı para çok önemliydi. Sacha Boey’in yerine bir oyuncu aldık ama Afrika Kupası’nda sakatlandı. Bu maçta onu oynatamadık. Sol bek için de Angelino’nun devam etmeyeceği konusunda düşüncemiz vardı ama oyuncuyu göndermeden almanız zor. Angelino’nun gidişi de bu anlamda geç oldu ve oraya hamle yapmak için son güne kadar çaba sarf ettik. Burada başkanımız ve yönetim kurulumuz her zaman çaba sarf ettiler. Köhn’ü transferin Avrupa listesi kapandıktan sonra almak zorunda kaldık. Şu anda onu ligde kullanıyoruz. Avrupa’da kullanamadık."
"TAKIM OLARAK KAYBETTİK"
"İlk maçta benzer 11’le oynamıştık. İlk yarı özelinde beklerde sıkıntı yaşamadık. İkinci yarı Kaan’ın sakat sakat oynaması, onun performansını etkiledi. Onun yanında kulübede yedeğimiz de yok. Böyle olunca belli oyuncular üstünden devam etmek zorunda kaldık. Bu bir takım oyunu. Kaybetmemizin nedeni sağ beki sol bek, savunmacılar değil, takım olarak kaybettik. Bunun sorumlusu da hoca olarak benim. Takım olarak kaybettiğimiz için belli oyuncular ve mevkiler üzerinden görmemek lazım. Bugün birçok mevki kötü oynadı. Bunu açık açık söylememiz gerekiyor. Teknik adam bu işin sorumlusudur. Bu da benim sorumluluğumda olan bir şey. Transfer geldi, gelmedi diye yorumlamamak gerekiyor. Futbolda böyle şeyler yaşanıyor. Sacha bizim için çok önemliydi. Mantıklı bir şekilde ayrıldı. Aurier’in Afrika Kupası’ndan sakat dönmesi burada elimizi zayıflattı."
"OYUNCULARIMA ÇOK GÜVENİYORUM"
"Bireysel performansların kötü olacağı bir durumda değildik. Buraya çok moralli geldik. Ligde çok iyi bir oyun ortaya koymuştuk. Ankaragücü maçında da bireysel performanslar çok yüksekti. Bugün bunu oyun içinde tam olarak yakalayamadık. Takımın geneline yayılan olumsuzluklar olabiliyor oyun içinde. Her oyuncuma çok güveniyorum. En iyisini yaptığını biliyorum. Bundan sonra da en iyisini yapacağını biliyorum. Hepsine çok güveniyorum. Bunun çok üstünde oynayacaklarını biliyorum. Bugün bizim için kötü bir gündü. 10 kişi kalmak bizim için en kritik noktaydı. Maçın sonuna kadar oyunu götürebilirdik ama 11’e 10 kalmak kötü oyunumuzla birleşince mağlubiyeti getirdi. Oyuncularımızla çok iyi şeyler yapacağımıza inanıyoruz. Hedefimiz şampiyon olmak. Türkiye Kupası’nı ve Süper Kupa’yı kazanmak. Bu oyunla Avrupa’da çok daha yukarılara gider miydik, gidemez miydik bunu kendi içimizde tartışmamız gerekiyor tabii ki. Bu oyunun çok daha üstünü oynamamız gerekiyordu. Hayallerimiz çok farklıydı. Bu oyun bundan sonraki maçlar için yetmezdi."
"HAKEM YÖNETİMLERİNDEN MEMNUN DEĞİLİZ"
"Şampiyonlar Ligi’nde de benzer şeyler yaşadık. Genel olarak hakem yönetimlerinden memnun değiliz. Nedenini bilmiyoruz. Genel olarak kötü performanslara denk geldik. Premier Lig hakeminden daha iyisini bekliyoruz ama buraya gelirken de formda değildi."
"Maçtan sonra yaşananlar için özür dilemek istiyorum. Burada bizim de rakibin de hataları odu. Haraslin soyunma odasına gelerek benden özür diledi. Maç içinde bana ayağa kalkıp üzerime gelerek bir şeyler söylemişti. Ben de ona sarıldım ve maç sonu tebrik ettim. O karışıklık bize yakışmadı. Bundan dolayı özür dilemek istiyorum."
"Dördüncü hakem maç içinde görevini yapsaydı bunların hiçbir olmayacaktı. Tekrar tebrik ediyorum ve teşekkür ederim."
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