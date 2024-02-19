19 Şubat 2024 Pazartesi

Sezon Sonu Bye BAY


 BAY acayip bir seviyeye geldi. Sağ ön-sol bek-sağ bek-forvet !!! Daha ne olsun? Her mevkide belki 9'luk değil ama asla 5'lik de değil. her mevkide 7-8'lik katkı hele ligde muazzam fark yaratıyor. Avrupa'ya kesin transfer olur.

Ortayı Yapan zaman:
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