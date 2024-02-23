23 Şubat 2024 Cuma

Kerem'den Açıklama


 “Öncelikle çok üzgünüz. Bugün başaramadık. Elimizden geleni yaptık ama bugün olmadı. Taraftarımız bugün yine buradaydı. Onlara teşekkür ediyorum. Bugün başaramadık ama inşallah önümüzdeki kupaların hepsini kazanırız.” Kerem'den 

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