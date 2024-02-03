Okan Hocadan Açıklamalar

Direkten dönen topumuz yok ama verilmeyen penaltımız var. Birçok maçta olduğu gibi… Samsunspor çok istekli bir takım. Maça iyi başladık. Rakibin mücadele gücü yüksek, baskıları yapan bir oyun anlayışı var. İlk yarıda çok oğru oynadık. Attığımız gollerden sonra top bizde kaldı. Belli pozisyonlarda kaptırdığımız toplar sonrasında Samsunspor’un da atakları oldu."
"İkinci yarıya iyi başladılar. Zamanla bu baskıyı kırdık. İki takım için de pozisyonlar vardı. Şut sayılarından bunu görüyoruz. Zor bir deplasmandan üç puanla dönmemiz çok önemliydi. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Dört günde bir maç oynuyoruz. Bu tempo içinde en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Yorgunluklar ve moral bozuklukları elbette olabilir. Galatasaray takımı kazanmaya devam ediyor. Bütün maçlarımızı kazanmak için çıkıyoruz. Böyle bir hedefimiz var. Bunun için de inşallah daha iyisini yapacağız."
Kupa maçında oynamayan oyuncularımızı tekrar görme fırsatı olacak. Burada önemli bir galibiyet aldık.. Önemli bir galibiyet. Samsun’a gelişimizden itibaren bizi destekleyen Galatasaray taraftarına da teşekkür ediyorum. Bizi çok mutlu ettiler. Havaalanında, statta, otelde, her yerde yanımızdalardı. Onların verdiği pozitif enerji de bizi etkiliyor. Daha motive oluyoruz.
Galatasaray’ın bunları geçmesi lazım. Kerem Aktürkoğlu çok değerli bir oyuncu. Sadece Türk olduğu için değil, oyuncu olarak bizim için çok önemli. Son üç senede yaptığı asistler, geçen sene şampiyonlukta oynadığı rol, Avrupa’da Kerem hep yüzde yüzünü veriyor. İyi niyetli. Takım için hep en iyisini yapıyor. Kırmızı kart cezalısı olduğu maçta Kerem’in olmadığında takımımızın üretmekte ne kadar zorluk çektiğini de gördük. Kerem bizim için önemli.
Gerçek Galatasaray taraftarları Kerem’e hep sahip çıkıyor. Stadımızda da artık ufak tefek de olsa kendi oyuncularımıza, taraftarlarımızdan protesto istemiyoruz. Zaten bize inanılmaz destek veriyorlar. Bu konuda inanılmaz mutluyuz. Burada ufak sesler bazen ortaya çıkabiliyor. Bunu Galatasaray taraftarının bütününe yaymamak gerekiyor. Orada çok küçük bir kitle bunu yapabiliyor. Onları yaptıkları anda sahip çıkmamız, statta uyarmamız gerekebilir. Maç son dakikaya kadar devam ediyor. Onların desteğiyle son 15 iç saha maçımızı kazandık. Hepsinde de Galatasaray taraftarının büyük desteği var. Hep birlikte camia olarak birleştiğimizde çok daha mutlu oluyoruz. Hedef 24. Galatasaray taraftarının takımını en iyi şekilde deste
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