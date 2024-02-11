Burada Çok Mutluyum

Çok kolay değildi. İyi top oynayan kaliteli bir takıma karşı oynadık. İyi bir başlangıç yaptık. Barış’ın golü sonrasında bir gol daha bulduk. Bir golümüz de sayılmadı. Genele baktığımızda gollerden sonra iyi bir şekilde devam ettik.”
“Burada oynamaktan büyük keyif alıyorum. Bugün böyle bir performans göstermek benim için bir onur. Yaşlanınca sahaya oğlunuzla beraber çıkmak büyük bir mutluluk oluyor. Bir hayalin gerçekleşmesi gibi. Bu hayalleri gerçekleştirdik bu akşam.
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