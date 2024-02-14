14 Şubat 2024 Çarşamba

Tarihi Değiştirdi.


 Livakovic'i Fernando Muslera ile kıyaslamak Muslera'ya hakarettir. Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kalecisine sahip olduğumuz gerçekten çok şanslıyız. Değerini bilelim.

Ortayı Yapan zaman:
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