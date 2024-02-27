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Kazandığımız İçin Mutluyuz
“Öncelikle evdeki ilk maçım. Taraftarlar gerçekten harikaydı. Çok yüksek sesle bize destek oldular. En önemlisi üç puan diyebilirim. İlk yarı biraz zorlandığımız da bir gerçek. İkinci yarı iyi oynamayı başardık ve en önemlisi üç puandı. Bunu kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftar tabii ki motive ediyor. Çok çılgın bir atmosfer var. Enerji veriyorlar hem bana hem takıma. Bu şekilde devam etmemiz lazım. Bu enerji her zaman çok hoşumuza gidiyor. Bu şekilde devam etmesini isteriz.”
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