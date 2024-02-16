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Golcü Değil Komple Futbolcu
Mauro Icardi bugün komple santrafor nasıl olurun kitabını yazdı.. İlk yarıda derine gelip hem alan açtı hem de oyun kuran inanılmaz paslar attı.. İkinci yarının sonunda da maçı alan gol… Dünyada bu kalitede forvet çok ama çok az…
Icardi özellikle ilk yarıda derine gelerek rakip savunmayı kendine çekti. Savunmanın dengesiz yakalanmasını sağlayıp üstüne kusursuz 2 kilit pas verdi.
Rakip 5’li kapanmışken körü körüne hücum etmek yerine Icardi, rakibin savunmayı tamamen dağıtıp Barış ve Kerem’in arkaya sarkmasına yarayacak şekilde alan açtı onlara.
Icardi attığı golde de topu önüne harika aldı ve köşeye bitirici vuruşu inanılmaz yaptı..
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