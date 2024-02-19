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Önemli Olan Üç Puan
Önemli bir üç puandı. Kendimize güvenli bir şekilde oynayabildik. Üç puanı kazandığımız için çok mutluyuz. Önümüzde bir de rövanş maçı var Avrupa’da oynayacağımız. O maç öncesi üç puanı almak bizim için moral açısından da iyiydi. Bu maçta ilk yarıda çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Zaten antrenmanda yaptığımız şeyler, hazırlanmıştık bunlara. Rakiplerin nasıl oynayacağını biliyoruz. Daha öncesine bunlara çalışmış oluyoruz. Bu rakip de boşluk bulduğu zaman bize karşı tehlike yaratabilecek güçteydi. Önümüzdeki maçlar için de sezon uzun, hala şampiyon olmak için çok maç var önümüzde. Maç maç devam etmemiz gerekiyor. Kazandıkça da kendimize güvenimiz artıyor.
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