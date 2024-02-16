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Hedef 4 Kupa
Öncelikli olarak Muslera’ya teşekkür etmemiz gerekiyor. Buradan teşekkürler Muslera demek istiyorum harika kurtarışlar yaptı. Kendisi çok büyük bir oyuncu bizi maçta tuttu. Doğru anda da golümüzü attık. Henüz bitmiş değil, orada da zor bir maç bizi bekliyor. Açıkçası ben çok mutluyum. Çok maç olması benim hoşuma gidiyor, seviyorum. Şubat ayındayız ve hala daha 4 kupa kazanabileceğimizi söyleyebiliyorum. Bu muhteşem bir şey ve biz de sonuna kadar gideceğiz.”
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