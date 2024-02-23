23 Şubat 2024 Cuma

İyi Forma


 Beyaz forma beyaz şort yerine bu kombin çok daha iyi. Ben beyaz formayı kırmızı şortla beğendim.

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