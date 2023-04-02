Okan Hocadan Açıklamalar

Maça çok iyi başladık. İlk yarının büyük kısmında yş oynayan taraftık. Baskıyla oynadık, rakibe çok fazla çıkma fırsatı vermedik. Adana Demirspor gibi bir takıma ne kadar fırsat vermemeye çalışsanız da çok hızlı ileriye çıkıyorlar ve öndeki hızlı futbolcularını iyi kullanıyorlar. Buna rağmen çok net pozisyonlar vermedik. Belki bir iki tane pozisyon oldu.”
“İkinci yarıda ilk yarıdaki tempomuzu biraz daha düşürdük. Az ürettik. Maçın genelinde en büyük sıkıntımız sonlandırmaktı. Ceza sahasına 40’a yakın topla buluştuk. Özellikle sağ tarafı çok net şekilde kullandık. Bir türlü oyuncularımızı topla ceza sahasında buluşturamadık. Bunu da doğru şekilde yapamayınca pozisyon üretmekte zorlandık. Zaman zaman rakibimizin top kayıplarımızla çıkışları oldu. Oyun kontrolümüzde gitse de rakibimizin geçişlerde bulduğu pozisyonlar da vardı.”
“VAR’DAKİ HAKEMLER NEDEN ÇAĞIRMIYOR MERAK EDİYORUM”
İlk yarı çok net bir kırmızı kart pozisyonu vardı. Galatasaray - Konyaspor maçında kırmızı kart pozisyonunda VAR’dan çağrılmamasını geçen hafta çok merak ettik. Bugün yine aynı şekilde Emre’nin Mertens’e basması ve çok net bir kırmızı kart… Yine çağrılmadı. Bunu çok merak ediyorum. VAR’daki hakem mi çağırmıyor yoksa hakem mi gitmiyor? Bundan önce ses kayıtları yayınlandı. Bu pozisyonlarla ilgili VAR’daki hakemler neden çağırmıyor çok merak ediyorum. Çağırmayan hakemler cezalandırılacak mı? Bunları çok merak ediyorum. Bu herkesin başına gelebilir. Ben kendi maçlarım hakkında konuşuyorum. Verilmeyen kırmızı kart, rakip 10 kişi kalacak. İkisi de ilk yarıda. Bunların neden verilmediğini gerçekten merak ediyorum. Bunu belki bize bir şekilde anlatırlar ve açıklarlar. Sayın Lale Orta belki burada VAR hakemlerini alır onlara neyin kırmızı kart olup olmadığını net bir şekilde anlatır. Bize de anlatırlar biz de rahatlarız. Biz de öğrenelim nereye ne şiddetle basılırsa kırmızı kart olur. Hangisi kırmızı kart? Ben çok net şekilde bilmek istiyorum.”
“KIRMIZI İÇİN AYAKLARININ KIRILMASI MI GEREKİYOR?”
“İki haftadır hem Leo Dubois’nın hem de Dries Mertens’in ayağı kırılabilirdi. Bu oyuncuların ayakları kırılırsa mı kırmızı kart verecekler? Ayaklarının kırılması mı gerekiyor? Bunu çok merak ediyorum. Maalesef genel olarak herkesin şikayetleri var ve buna saygı duyuyorum. Bugün kazandık. Kazanamayabilirdik. Geçen hafta kazanamadık. Bu pozisyonlarla ilgili açıklama bekliyorum. Bizi aydınlatsınlar veya hakemlerin hata yaptığını ve onların üç-dört hafta görev almayacağını söylesinler. Biz de aydınlanalım.”
“RAKİPLER SAHAMIZDA KAPANIYOR”
“Bugün birinci golden sonra yine baskımızı sürdürdük ve rakip sahadaydık. Rakibimize pozisyon vermeden pozisyonlara girdik. Beni en çok sevindiren bu. Maçı sonuna kadar götürmeye çalışıyoruz. Hem sahada hem oyuna giren arkadaşlarımız bunu yapıyor. Sonradan oyuna giren iki arkadaşımız iki golde de katkı verdi. Bu bizim için çok önemli. Enerji kattılar. Yunus da oyuna girdikten sonra enerji kattı ve bir penaltı kazandırdı. Kazımcan ve Gomis de hareketlilik getirdi. Bu dinamizmimizi oyunun tamamına yaydığımızda gol şansımız yükseliyor. Rakiplerimiz sahamızda kapanıyor. Bazen ileri çıkmalar oluyor, bazen de iyi savunma yapıp kapanıyorlar. Goller daha geç gelebiliyor. İlk golden sonra ikinci golü bulmamız ve üçüncü gol için pozisyonlara girmemiz sevindiriciydi.”
“Adana Demirspor bu ligin iyi takımlarından birisi. Hocası da aynı şekilde. Takıma en iyi oyun oynatan hocalardan biri .Rakip kaleye sürekli giden takımları var. Bugünkü oyunundan dolayı Adana Demirspor’u kutlamak istiyorum.
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