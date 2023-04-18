18 Nisan 2023 Salı

Komple Forvet


 Ilgaz Çınar: "Mauro Icardi, net bir komple forvet ne yapması gerekiyorsa yapıyor. Adam bize komple forvet nedir sürekli gösteriyor. Kayserispor maçında 5 kilit pas atmış, %100 de pas isabeti ile oynamış. Santrafordan bahsediyoruz"

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