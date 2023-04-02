Erden Timur'dan Açıkalamalar

"Zevkli ve bol pozisyonlu bir oyun oldu. Galip geldik. Takımımız da geçtiğimiz haftaki mağlubiyetten sonra iyi döndü. Ligimizdeki gerginlik daha fazla artmasın diye bariz şeyler olmadığı müddetçe konuşmamayı diliyorduk. Bu da yanlış anlaşılıyor. Mağlup olunca konuşuluyor, galip gelince konuşmuyorsunuz deniyor. Pozisyonları federasyonumuza iletmiştik ve değişen bir şey olmamıştı. 10 hafta bize VAR yasağı vardı. Şimdi de görüyoruz ki kırmızı kart yasağı var. Bu maç üstüne konuşmuyoruz. Üç hafta üst üste Türkiye’de birçok taraflı tarafsız kişinin görüşüyle kırmızı kart pozisyonunda VAR devreye girmiyor. Milli takım arasından sonra puan farkını azaltmak için belli ki böyle bir şey yapıldı. Rakibimize verilecek bariz kırmızı kart verilmedi."
"Kural çok açıkken Donk pozisyonu var. Üç hafta üst üste geliyor. Galip gelmemiz bir şeyi değiştirmiyor. Futboldaki bu gerginliği artırmamak için susuyorduk. Birçok açıklamalar yapılırken kendi camiamızdan baskı gelirken bile konuşmadık ve o açıklamalara karşılık vermedik. Belli ki net bir operasyon var. Belli ki masa başı mevzusu hakikaten var. Onu da önceden söylediler. Orada da gördük ki Türk futbolunu ne denli ayak altına alırsanız alın herhangi bir ceza da söz konusu olmuyormuş. Bu gösterilmeyen tavır da ayrı ve çok önemli bir sorun. Artık canımıza tak etti. Puan farkının açılması istenmiyor belli ki. Bundan sonra her türlü konuda bu şekilde iletişimde olacağız. Lig sonunda tüm kayıtlarıyla konularıyla açıklayacağız. Bunu da net bir şekilde ifade edeyim. Şu an yapmamamızın sebebi bu ligin gerginliğini artırmak istemiyoruz. Her şey açık. Galatasaray taraftarı, camiası hepimiz şampiyonluk için kenetlenmiş durumdayız. Bizi hiçbir şey bu yoldan geri çeviremez. Bir milim bile geri adım atmayacağız.
"MİLİM GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"
Bu kenetlenmenin sonucunda her zaman mayıslar bizimdir. Şampiyonluk olmuştur. Bu sene de böyle olacaktır. Bu hiçbir şekilde engellenemez. Tüm odaklara buradan sesleniyorum. Ne yapılırsa yapılsın bizi bu yoldan döndüremeyecekler. Biz yine kendimiz için değil herkes için adalet isterken son derece samimiydik. Bizim dışımızda kimse kendi lehimize olan pozisyondan sonra konuşmadı. Cambaza bak der gibi konular başka yere çevrilmeye çalışıldı."
"YAPILAN ŞEYLER ÇOK AÇIK"
Tüm Galatasaray taraftarına sesleniyorum. Ne yapılsa yapılsın hepimiz uyanık olacağız. Hepimiz her yerde her ortamda bunları konuşacağız. Böyle bariz hatalar olduğu zaman 5-0 kazansak bile bundan sonra üç maç sabretmeyeceğiz. her zaman iletişimde olacağız. Doğal hakkımız. Yapılan şeyler çok açık. Ligimizin Avrupa’da değerini yerle bir eden açıklamadan sonra bir şey yapılmaması TFF’nin de buradaki görüşünü gösteriyor."
"ÇOK VAHİM DURUMLAR VAR"
"Bu sene önemli bir mücadele var. Biz de geçtiğimiz sene 13’cülükten buraya geldik. Bu sene şampiyonluğu göğüslemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu konuşmalar olduğunda ligimiz etkileniyor. Bittiği zaman her şeyi, yayıncı kuruluş, MHK, federasyon… Her şeyin konusu gelecek. Maalesef çok vahim durumlar var. Bu vahim durumları bittikten sonra sonuç ne olursa olsun açıklayacağız.
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