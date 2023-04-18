18 Nisan 2023 Salı

Her Maç Final


 Bafetimbi Gomis: "Muhteşem destek için büyük taraftarımıza teşekkür ediyorum. Her maç bir final. Tek tek, maç maç gidiyoruz. 8 final kaldı aslanlar."

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