30 Mart 2023 Perşembe

Capello & Ancelotti


Fabio Capello:

"Ancelotti bence Dünya'nın en iyisi.. Biri çıkıp İspanya, İngiltere, İtalya ve Fransa'da kazanıyorsa, bunun tek nedeni ne yaptığını gerçekten biliyor olmasıdır. Tartışmasız en iyisi."
Ortayı Yapan zaman:
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