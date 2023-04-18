18 Nisan 2023 Salı

Golün Şaşkınlığı


 Öyle bir vurdu ki Kerem,Mertens ben ne izledim dedi bir an için.

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