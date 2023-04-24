24 Nisan 2023 Pazartesi

Yola Devam Ediyoruz


 Zor bir oyundu. Kerem gol attıktan sonra öne geçme şansı yakaladık. Ben de bir şansı kaçırdım maalesef. Tamamlayamadım, benim hatamdı. Sonraki maç önemli bir maç. Biz yolumuza devam edeceğiz.”  

 

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