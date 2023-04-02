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Nelsson'dan Açıklama
Zorlu bir maçtı. Adana iyi takımlardan, ligin üst sıralarında olan takımlardan bir tanesi. Kanatları, santraforları çok iyi oyuncular, zorladılar bizi. Çok iyi bir gol geldi Fredrik’ten. Bir gol daha attık ve 2 golle kazanmış olduk. Takım olarak iyi hissediyoruz, mutluyuz. Özellikle kontrada Akintola ve Henry gibi hızlı ve kaliteli oyunculara sahipler. Çok etkili olabiliyorlar. Biz de hücumdayken ona göre pozisyon almaya çalışıyorduk, zorladılar bizi gerçekten.”
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