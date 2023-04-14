14 Nisan 2023 Cuma

Şarkını Çaldır Kral


 Bu akşam en az iki kere ''Aşkın Olayım'' dinlemek istiyoruz senden.

Ortayı Yapan zaman:
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