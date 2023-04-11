11 Nisan 2023 Salı

Adanmışlık


 Muazzam bir iş disiplini var. Her türlü oynama şekliyle katkı veriyor. İster 11 olsun ister kenardan gelsin. Bu yaşta demek doğru değil çünkü çok iyi bir antreman disiplini var.

Ortayı Yapan zaman:
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