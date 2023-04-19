Okan Hocadan Açıklamalar

Rakibin daha çok topu bize vereceği ve bekleyerek oynayacağı bir oyun bekliyorduk. Oyun böyle başladı. Duran top sonrası golü bulduk ve ceza sahamıza gelen ilk topta erken gol yedik. İlk yarıda ritmimiz çok iyi değildi. Ritmimizi, pas kalitemizi ve pas hızımızı yükseltebilirdik. Daha dikine paslarla savunma arkası koşuları daha çok deneyebilirdik. İlk yarının sonunda golü bulduk."
"Dikine oyun ile üçüncü, dördüncü golleri bulmak ana hedefimizdi. Üçüncü gol sonrası oyuna daha hakim olduk ve dördüncü golü bulduk. Oyun disiplininden hiç ayrılmadık. Önde baskımıza devam ettik ve rakibe hiç fırsat vermedik. Girdiğimiz pozisyonlar, attığımız şutlar oldu. Verilere baktığımızda hücum anlamında çok olumlu işler yaptık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Onları tebrik ediyorum. İki maç arka arkaya iki iyi takıma karşı 10 gol attılar. Oyun anlamında çok doğru yoldayız.”
“Taraftarımıza tekrar teşekkür etmek istiyorum. Havaalanında desteğe başladılar. Otelde, maçta ve maç sonrasında destekleri muhteşemdi. Onlarla birlikte büyüyoruz. İstanbul’da da aynı şeyleri yaşıyoruz. Galatasaray taraftarının takımına inancı çok önemli. Onlara en iyisini sunmaya çalışıyoruz. İnşallah yolun sonu şampiyonluk olur.”
“Ofansif olarak önde oynuyoruz. Çok pozisyona girip az attığımız maçlar var. Son iki maçta gol sayımızı yükselttik. Burada önemli olan pozisyonlara girmek ve oyunu rakip ceza sahasında oynamak. Rakip ceza sahasında topla buluşmada en iyisiyiz. Bunların hepsini maç kazanmak ve şampiyon olmak için yapıyoruz. Pazar günü kendi sahamızda Karagümrük ile oynayacağız. Taraftarımızla birlikte müthiş bir atmosfer yaratmak istiyoruz. İnşallah yine kazanarak devam edeceğiz.”
Mauro Icardi’nin sağlık durumu hakkında ise, “Bir sertlik, zorlanma oldu. Şu andaki görüntüye göre yırtık yok. Doktorumuz kontrol ediyor. MR çekilecek ve bakılacak. Sonrasında bir açıklama yapılacak. Çok ağır bir şey beklemiyoruz. İnşallah önümüzdeki maça yetişir.”
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