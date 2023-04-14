14 Nisan 2023 Cuma

Yolcudur Abbas


 Gelecek sezon Nelsson ile birlikte takımdan ayrılacağını düşünüyorum. Fayda maliyet olarak büyük transfer.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 