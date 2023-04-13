13 Nisan 2023 Perşembe

Maldini'nin Top Üçü


 Paolo Maldini: "Kariyerim boyunca gördüğüm en iyi üç oyuncu Messi, Ronaldo ve Maradona'ydı."

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