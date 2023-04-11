11 Nisan 2023 Salı

O formayı Al ve Çıkarma


 Kazımcan'dan beklentim büyük. Sol bekte formayı alıp bırakmamalı. Hem üç yerli kuralı varken bunu daha rahat yapmalı. Oyun stili takımın şu an oynadığı futbola çok uygun bana göre.

Ortayı Yapan zaman:
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 