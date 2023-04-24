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Şampiyon Olacağız
“Aslında güzel başladık maça. Erken bir gol bulduk. Coşkulu başladık ama yediğimiz goller, rakibin erken verdiği reaksiyonlar bizi biraz dağıttı. Konsantrasyonumuz kayboldu. 3-1’den müthiş bir geri dönüştü. Taraftarımıza teşekkür ederiz bizi sonuna kadar desteklediler. Tabii ki üzgünüz ama önemli olan bu maçlardan yenilgiyle ayrılmamak. Biz dönmesini bildik, maç berabere bitti. Kazanabilseydik çok daha güzel olacaktı. Böyle şeyler olabiliyor. Yolumuz uzun. Daha önümüzde önemli maçlar var. Her şey yine bizim elimizde. Taraftarımıza ihtiyacımız var bugün olduğu gibi. Onların sayesinde geri dönüş yaptık. Onlar bize her maç destek olduğunda biz farklı oynuyoruz. Bugün bir yol kazası diyelim. İnşallah önümüzdeki maçlarda böyle kazalar olmayacak. Taraftarımızla birlikte şampiyonluğu göğüsleyeceğiz.
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