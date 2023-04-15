İcardi'den Açıklama

Galibiyet ve goller için mutluyum. Galatasaray formasıyla ilk defa hat-trick yapıyorum. Takımın kupadan elendikten sonra reaksiyon göstermesi önemliydi. O açından bu maçı kazanmamız ayrı önem arz ediyordu. Bu yüzden mutluyum.”
“Sezonun bitmesine daha çok var. Önümüzde oynamamız gereken 9 maç daha var. Her seferinde kazanmamız lazım. Kazandığımız ve iyi oynadığımız zaman amacımıza ulaştığımız için mutlu oluyoruz. Bir sonraki maçlara da aynı şekilde hazırlanarak odaklanmış bir şekilde çıkmamız gerekiyor.”
Galatasaray’daki geleceği ile ilgili sorulan soruya Icardi, “Daha çok maç var. Sezonu bitirelim. Sezonun en iyi şekilde bitmesi için çaba gösteriyoruz. Sezondan sonra başkanımızla ve yöneticilerimizle mutlaka bir konuşma yapılır.
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