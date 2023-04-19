19 Nisan 2023 Çarşamba

Eze Eze Devam


 Bu sezon ligde:

🟡🔴 En çok isabetli şut çeken: Galatasaray 🟡🔴 Bütün takımları yenen: Galatasaray 🟡🔴 Deplasmanda en çok puan toplayan: Galatasaray 🟡🔴 İç sahada en çok puan toplayan Galatasaray 🟡🔴 En az gol yiyen: Galatasaray
Ortayı Yapan zaman:
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