2 Nisan 2023 Pazar

İnanç Birliği


 En az forma şansı bulanlar bile sanki 11'in değişmezi gibi bu işe inanıyorsa yolun sonu yakındır.

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