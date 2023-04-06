Okan Hocadan Açıklamalar

Maçın büyük bölümünde kazanmak için oynadık. Kendi oyunumuzu ortaya koyduk. Onun dışında direkt uzun ve ikinci toplarla kalemize gelmeye çalıştılar. Burada verdiğimiz pozisyonlar ve goller vardı. Rakibimizi tebrik ediyorum. Daha çok pozisyona giren ve oyunun içinde olan takım bizdik. Girdiğimiz net pozisyonlar değerlendiremedik. Direkten dönen iki top ve iki sayılmayan gol…”
“DEMOKRATİK BİR ORTAMDA DEĞİLİZ, FİKİRLERİMİZİ ÖZGÜRCE SÖYLEYEMİYORUZ”
“Penaltı pozisyonları vardı maçla ilgili. Bunlarla ilgili konuşamıyoruz. Biliyorsunuz penaltı olup olmadığını söylesek bile Disiplin Kuruluna sevk ediliyoruz. Çok demokratik bir ortamda değiliz. Özgürce fikirlerimizi burada söylemiyoruz. Yakında herhalde maçlarla ilgili konuşmalarımız da sevk edilip edilmeyeceğimizi düşünerek, korkular içinde gerçekleştireceğiz. İstesek de yapmaya çalışsak da girdiğimiz net pozisyonları değerlendiremedik. Kazandıkları için tebrik ediyorum. Bizim için üzücü. Kendi sahamızdaydık. Daha iyisini yapmak istiyorduk. Turu geçmek istiyorduk. Bugün bunu başaramadık.”
“DÜŞÜNDÜĞÜMÜZ ŞEYLER BİRE BİR DOĞRU ÇIKTI”
“Bugün çok baskılı oynadık. Oyunun içindeydi. Fiziksel olarak daha üstün takımdık. Girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Rakibimize geçişlerden ve uzun toplardan pozisyonlar verdik. Bugünkü en büyük sıkıntımız buydu. Kupayı kazanmak istiyorduk. Artık ana hedefimiz olan lige yöneleceğiz. Oyuncularım da üzgün. Kafalarında çok fazla soru işaretleri de var. Bununla ilgili Sayın Lale Orta ve Hugh Dallas açıklamalar yaptı. Bizim kafamıza takılan sorular ve maçlar vardı. VAR’daki bizim hakem hatası olarak düşündüğümüz şeylerin bire bir doğru olduğu ortaya çıktı. Bu anlamda mutlu oldum ve teşekkür etmek istiyorum. Bizim kırmızı kart dediğimiz pozisyonlara onlar da kırmızı kart dedi. Bugün de buna benzer penaltı pozisyonları vardı. Bunlarla ilgili de belki değerlendirmeler olacaktır. Genel olarak oyuncularımın kafasında son haftalarda yaşadığımız hatalar yer alıyor. Onunla ilgili de korkuları var.”
“KİMSE LEHİNE, ALEYHİNE HATA OLMASIN”
“Lale Orta’nın VAR hakemlerinin hatalarını net bir şekilde ortaya koyması bizi sevindirdi. Pozisyonda ne olup olmadığını öğrendik. Üç haftadır lehimize verilmeyen kararların ne olduğunu öğrenmiş olduk. Bizi aydınlatmış oldular. Umarım bundan sonra hiç kimse, hiçbir takım için olmaz. Bizim lehimize de olmaz. Lehimize olduğunda da çıkıp bunu söyledik. Hiç kimsenin aleyhine ve lehine hatalar yapılmasın. Herkes işini yapsın. Burada inanılmaz bir mücadele var. Fiziksel ve psikolojik olarak hazırlanıyorsunuz. Tam olarak hazır olmayan biri sizin hakkınızda kararlar verdiği anda sıkıntılar oluyor. Bu hafta yapılan değerlendirmeler bizi sevindirdi. Lale Orta ve ekibine bu anlamda teşekkür etmek istiyorum.”
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