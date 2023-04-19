19 Nisan 2023 Çarşamba

Golcüden Fazlası


 Fransız yorumcu Pascal Praud: “Dünyada forvet sıkıntısı varken Galatasaray'ın Icardi gibi bir adamı alması inanılmaz. Dünyada toplam 5 tane top class forvet varsa 6.’sı Icardi.

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