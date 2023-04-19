İcardi İle Oynamak Keyifli

Kolay bir maç değildi. İyi bir şekilde savunnarak başladılar. Birkaç fırsattan sonra golümüzü bulduk. Sonra penaltı aldılar. Maçın dengelenmesinin ardından karakter göstermemiz gerekiyordu. Sonunda kazandığımız için mutluyuz.”
“Sadece ilk 11’dekiler değil, kulübüdeki oyuncular da önemli katkı sağlıyorlar. Önemli oyunculardan oluşan bir kadromuz var. Takım olarak hareket etmemiz önemli.“
“Icardi ile oynamaktan çok mutluyum. Her maç gol atıyor. Santrfor olarak görevi bu. Onun açısından tek bir şey söylemek zor. Onunla oynamak çok keyifli. Fırsatı gole çevirebilmesi en büyük özelliği diyebiliriz.”
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