Kerem'den Açıklama

Biz lideriz, lider devam ediyoruz. Kazandığımız sürece bizim çekincemiz yok. Rakiplerimiz bizden çekiniyor. Kazanmaya devam ediyoruz çok şükür. Yoğun bir fikstür var. Hafta içi, hafta sonu oynuyoruz. Hafta sonu oynadıktan sonra 1 haftalık rutine döneceğiz. Gayet güzel gidiyor her şey, güzel çalışıyoruz güzel bir ortamımız var. Hepimiz şampiyonluğu istiyoruz. Biz kazandığımız sürece rakiplerimizin ne yaptığı çok önemli değil. İnşallah şampiyon olup sezonu öyle bitirmek istiyoruz.
Sezon başından beri güzel bir grafiğimiz vardı. 14 maçlık seri de yapmıştık. Aralar verildiğinde uyum süreci bozulabiliyor. En kısa sürede toparladığımızı düşünüyorum. Çalışıyoruz, bunlar da görünüyor. Hem saha içinde hem saha dışında çok güzel bir ortamımız var. Bu da sahaya yansıyor. Geçen maçta 6, bu maçta 4 gol attık. Belki de daha farklı olabilirdi. Çok güzel ortamımız var, inşallah bu ortamı sezon sonu şampiyonlukla tamamlarız.”
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