18 Nisan 2023 Salı

Sihirbaz


 Alessandro Nesta: “Ronaldinho nadiren antrenman yapardı, yaptığında da hakkıyla yapmazdı. Ama yine de maç günü onun için mücadele etmek istiyordum. Bize maç kazandırabileceğini biliyordum. Rakip beki kovalamaması umurumda bile değildi.”

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