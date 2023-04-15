Okan Hocadan Açıklama

Burada takımın arkasında muhteşem bir taraftar var. Bu takımı iten, oyun içindeki gücünü artıran bir taraftarımız var. Onlar da inanılmaz ve muhteşem bir gece sergilediler. Hiç sonuca bakmadan oyunun sonuna kadar doğru şekilde oynadık. Net pozisyonlara girdik. Günün sonunda doğru bir galibiyet oldu. Maça iyi başladık ve iyi devam ettik.”
“Kayserispor gibi bu ligin güçlü oyun oynayan takımlarından birini 6-0’lık skorla geçtik. Bu bizim için büyük bir başarı. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Büyük bir ciddiyetle, istekle ve arzuyla sahada yer aldılar. Önümüzdeki maça hazırlanacağız. Bugün oyuna giren, çıkan, oyuna sokamadığımız oyuncular sevinçle beraberlerdi. Saha içinde bu galibiyeti kutladılar. Hepsine teşekkür etmek istiyorum.”
“İç sahadaki 11 maçlık galibiyet serisi rekoru hakkında hocamız, “Yaşadıkça maç maç gidiyoruz. Hiçbir rekor düşünmüyoruz. Asıl bu sene kıracağımız ana rekor şampiyonluk. Oyuncularımızla birlikte kendimizi şampiyonluğa odaklıyoruz. Maç kazandıkça bu rekorlar kırılıyor. Ana hedefimiz bu rekorları kırmak değil ama ana duygumuz olan kazanma duygusunu, olgusunu doğru şekilde yansıttığımızda bu başarılar geliyor. Devam etmemiz gerekiyor. Her maç bizim için final. Tempomuzu, isteğimizi haftaya pazar günü oynayacağımız maçta sürdürüp şampiyonluk yolundaki avantajımızı devam ettirmek istiyoruz. Çok fazla arkamıza bakmadan maç kazanarak devam etmek istiyoruz. Oyuncularımla birlikte inşallah daha iyisini yapacağız. Bu konsantrasyonumuzu, ciddiyetimizi ve disiplinimizi bozmamamız gerekiyor.”
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