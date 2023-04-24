Okan Hocadan Açıklama

Maça iyi ve üstün başladık. Domine ettik. Maçı da öyle bitirdik aslında. Rakibimize oynama şansı vermedik. Verdiğimiz fırsatların üçü de gol oldu. Futbolda tabii ki bunlar da var. Üç tane arka arkaya pozisyonlar. Şanssızlık demeyeceğim. Futbolda bunlar da var. Rakibin herhangi organizasyonu olmadan üç tane gol yedik. Buna üzülüyoruz. Oyunun bütününde attığımız şutlar, girdiğimiz pozisyonlar, topa sahip olma, rakip ceza sahası içinde buluşma…”
“Bunların hepsini iyi yaptık. Genel olarak isteğimiz iyiydi. Rakip sahada oynadık. İkinci yarıda rakibi neredeyse hiç çıkarmadık. Bunun yanında yine de dördüncü golü bulma şansımız vardı. Olmadı. Üzülüyoruz ama yine de maçı 3-1’den üç üçe getirdik. Kaçırdığımız penaltı ve pozisyonlar vardı. Özellikle son dakikalarda rakip de kendi ceza sahasına yerleşti. Oralarda belki daha iyi işler yapabilirdik. Çok uzun bir takımdı. Yan ortalarda etkili olamadık.”
“Ceza sahası ve çevresinde şutu düşünseydik maçı kazanma şansı olabilirdi. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Çok iyi oynadılar. Taraftarımız bizim için bugün 90 dakika boyunca yanımızdaydı. Şu anda 7 puanla önde olan takım biziz. Fenerbahçe kazanırsa dört puanlık bir fark oluşuyor. Bu güvenle, istekle aynı iyi oyunumuzu doğru şekilde ortaya koyduğumuzda yine hedeflediğimiz şampiyonluğa ulaşan takım biz olacağız.”
BEŞİKTAŞ DERBİSİ
"Her maç zor. İçeride de dışarıda da oynasanız derbilerin favorisi olmaz. Beşiktaş’yı son haftalarda yükselişi var. Bu hafta Ümraniyespor maçında belki oyun olarak en iyisini göstermediler ama skor olarak kazandılar. Puan olarak onların da hedefleri var. Bizim de hedeflerimiz var. Umarım güzel bir maç olur. İki tane oynayan, hücum eden, birbirine gol atmak için çaba sarf edecek iki takım olacak. Güzel bir karşılaşma bekliyorum."
ICARDI
"Bugün Icardi’yi kullanıp kullanmamayı düşündük. Daha uzun bir sakatlığı olur mu diye düşüncelerimiz vardı. Rakibin ikinci yarıda kendi ceza sahasına yaslanması, ceza sahası içine yaslanan bir takım olması, öndeki koşu alanlarının çıkmaması bizi onu sahaya itmemizi sağladı. Sonraki maçta daha iyi şekilde takımımızla birlikte olacaktır."
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