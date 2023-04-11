11 Nisan 2023 Salı

Alternatifsiz


 Kıymeti oynadığından çok oynamadığında anlaşılıyor. Bence takımın en özel topçusu.

Ortayı Yapan zaman:
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