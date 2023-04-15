Taraftara Armağan Ediyoruz

Çok önemli bir galibiyetti. Farklı bir galibiyet olması bizim için daha önemliydi. Kayserispor güçlü bir takım. Hafta içinde çok güzel çalıştık. Onların zaafları üstünden neler yapabiliriz diye çalıştık. Takım arkadaşlarımı, taraftarlarımızı kutluyorum. 90 dakika boyunca hiç susmadılar. O güçle biz de çok farklı oynuyoruz. Bu galibiyeti taraftarımıza armağan ediyoruz.”
“Maç maç bakıyoruz. Her şey bizim elimizde. Kazandıkça rakibimizin ne yaptığı bizim için bir anlam ifade etmiyor. Kazanırsak onlar bizden daha fazla çekiniyorlar. Puan kaybedeceklerdir. Puan kaybetmeseler bile her maçı kazanarak bakacağız. Şu süreçte onlara göre daha farklı bir konumdayız. Maç fazlasıyla 9 puan öndeyiz. Her maça tek tek bakıyoruz. Alanya maçını kazanmak istiyoruz. İnşallah sonunda şampiyonluk olan güzel bir sezon olur.”
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