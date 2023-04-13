13 Nisan 2023 Perşembe

Messi Ve Diğerleri


 2009 yılından beridir, Ballon d'Or ödülü sadece Messi ve Real Madrid futbolcuları arasında dönüyor..

🇦🇷 Lionel Messi - 7 kez 🇪🇸 Real Madrid - 6 kez.
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