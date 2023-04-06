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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
6 Nisan 2023 Perşembe
Benzema Şov
Camp Nou'da hat-trick yapan ikinci Real Madrid'li.
Ortayı Yapan
FIRAT
zaman:
Perşembe, Nisan 06, 2023
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Etiketler:
Barcelona
,
Real Madrid
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