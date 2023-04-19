Gol Attığım İçin Mutluyum

Almanya’da uzun zaman önce atmıştım. Tekrar iki maç üst üste gol attığım için mutluyum. Kazandık, önemli bir 3 puan daha aldık. Aynı şekilde kazanarak devam etmemiz gerekiyor.
Almanya’da iyi bir dönem geçirmiştim. Burada da adım adım geliştiriyorum kendimi. Fırsatları daha iyi şekilde bulmaya ve fırsatları gole çevirmeye başladık. Antrenmanlarımıza aynı şekilde devam ediyoruz. Sakin, hızlı ve doğru pozisyon alarak oynadığımızı düşünüyorum. 8-10 numaralar, derin koşular bunlar çok önemli. Icardi ve Kerem’le de aynı şeyleri yapıyorum. Aynı zamanda ortalarda da iyi olduğumuzu düşünüyorum. Sonuç olarak galibiyeti elde ediyoruz bence.”
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