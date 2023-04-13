13 Nisan 2023 Perşembe

Haaland & Pep


 Pep Guardiola: Erling Haaland; Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo seviyesinde bir oyuncu.

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