29 Aralık 2021 Çarşamba

Telefon Elde Bekliyor


Yılmaz Vural: Fenerbahçe'nin başına geçmeyi çok istiyorum

İnşallah Ali Bey’in aklına girer de bizi Fenerbahçe takımına yakıştırır, oraya getirir; gelirsem kimseyi mahcup etmem"
Ortayı Yapan zaman:
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