10 Aralık 2021 Cuma

Adam Biliyor


Lazio’yu yendi diyelim, gitti Marsilya ile berabere kaldı sorun yok. Gitti Moskova’yı yendi. Geldi Moskova ile berabere kaldı 8 yaptı dimi? İçerde Marsilya’yı yendi 11, Lazio ile berabere kaldın 12 sıkıntı yok. 12 puana çıkarsın

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