1 Aralık 2021 Çarşamba

Maradona Cup


 Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Napoli ile Arjantin Milli Takımı arasında Stadio Diego Maradona'da oynanacak ve adına Dünya'da ilk kez Maradona Cup denecek organizasyonu yapacaklarını açıkladı.

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