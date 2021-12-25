Her Zaman Birlikteyiz

Çok mutlu oldum. Elhamdülillah bu maç kazandık. Geçen maçlarda da iyi oynamıştık ama istediğimiz sonucu elde edemedik. Buradaki neden çok yeni oyuncularımızın olması. Birlikte oynamamız biraz zaman alıyor; ancak birlikte oynadığımız zaman sonuçları görüyoruz. Kaybettiğimizde de kazandığımız da birlikteyiz.” diye konuştu.
Puan sıralamasını değerlendiren Feghouli, “Çok puan farkı var; ancak maçları tek tek ele alıp puan sıralamasında yukarıya çıkmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
Kerem Aktürkoğlu’nun sürekli artan form grafiği hakkında gelen soruya Feghouli, “Maşallah çok yetenekli bir oyuncu. Genç geldi ancak kendisini geliştirdi. Oynamadığı zamanlarda bile her zaman baktı, gözlemledi ve kendine Galatasaray’da bir yer edindi. Yavaş yavaş üzerine koyarak devam etti. Küçük bir kardeşim olarak ona tavsiyeler veriyorum. O da yoluna iyi bir şekilde devam ediyor.”
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