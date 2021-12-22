22 Aralık 2021 Çarşamba

MoMo'dan Açıklama


 Çok üzgünüm. Üzgünlüğümü anlatacak kelime bulamıyorum. Sadece bir maç kazanmak için oynamıyoruz. Uzun vadeli, şampiyonluk için oynuyoruz. Bu şekilde görüyoruz ve hazırlanıyoruz ama terslikler olabiliyor. Kaybettiğimiz için çok üzgünüm.” 

“Bazı pozisyonları iyi değerlendiremedik. Bundan sonra fırsatları değerlendirmek için daha iyi çalışmamız, daha hırslı olmamız lazım. Biz Galatasarayız. Galatasaray’ı tekrar olması gereken yere getirmemiz gerekiyor. Bu durumu kabullenemiyoruz. Galatasaray ayağa kalkabilecek bir takım. İnşallah tekrar eski halimize döneceğiz.

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